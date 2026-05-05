Душу береги! Что нельзя делать в день Георгия Победоносца 6 мая 2026 года

Восемь дней пыток — и ни разу не отрёкся. Колесо с железными шипами, раскалённые сапоги, яд, которым пытались его отравить. По преданию, он воскресал снова и снова — к изумлению палачей и ужасу императора. 6 мая 2026 года православные христиане чтят память великомученика Георгия Победоносца. В этот день принято соблюдать определённые традиции и ограничения, а также обращать внимание на народные приметы. Рассказываем, что можно и нельзя делать, о чём молиться святому, про его житие. Подробнее — в материале сайта perm.aif.ru.
Какой церковный праздник отмечается 6 мая 2026 года?
День памяти великомученика Георгия Победоносца отмечается 6 мая. На Руси праздник носил название Егорий Вешний, Юрьев день, Егорьев день — все они связаны с русскими вариантами греческого имени «Георгий».
В православном календаре Георгию посвящены три даты: 6 мая — день мученической кончины, 16 ноября — обновление храма над его мощами в Лидде, 9 декабря — освящение Георгиевской церкви в Киеве при Ярославе Мудром (Юрьев день осенний). Главный из них — майский, Егорий Вешний.
Кто такой Георгий Победоносец?
Георгий жил в III-IV веках — в эпоху, когда Римская империя то терпела христиан, то устраивала на них охоту. Он родился в городе Белит (ныне Бейрут) у подножия Ливанских гор в знатной христианской семье. Получил блестящее образование, поступил на военную службу и быстро выдвинулся — благодаря уму, физической силе и воинской доблести. Стал любимцем императора Диоклетиана.
Когда Диоклетиан объявил гонения на христиан, Георгий не стал скрываться. Он раздал имущество беднякам, распустил рабов и явился на заседание императорского совета, где открыто объявил о своей вере и обвинил императора в жестокости и несправедливости. Диоклетиан пытался уговорить его отречься. Георгий отказался. Тогда началось то, что церковь называет восьмидневным мучением: колесо с железными шипами, раскалённые железные сапоги, яд, которым дважды поили святого. По преданию, всякий раз он оставался невредим.
В конце концов Георгия обезглавили 23 апреля 303 года (6 мая по новому стилю). Перед казнью он успел войти в храм Аполлона и именем Христа сокрушить идолов. Увидев это, императрица Александра уверовала и также была казнена по приказу мужа. За непоколебимость духа церковь нарекла Георгия Победоносцем. Посмертное чудо — победа над змеем — стало главным иконографическим образом святого: он изображается всадником с копьём, разящим дракона.
Молитва Георгию Победоносцу.
— О защите воинов и военнослужащих. Георгий — небесный покровитель воинов. Родители, жёны и дети молятся о тех, кто несёт службу, — особенно находясь вдали от дома;
— О победе над врагами и защите от зла. Святой защищает от людской злобы, от нечистой силы, от сглаза и порчи. К нему обращаются в минуты опасности и в тяжёлых жизненных обстоятельствах;
— Об урожае и благополучии хозяйства. Покровитель земледельцев и скотоводов. Просят о богатом урожае, о здоровье скота, об удаче в полевых работах;
— О стойкости в вере и мужестве в испытаниях. Георгий прошёл через восемь дней пыток и не отрёкся. Молятся о духовной силе и твёрдости, когда кажется, что сил больше нет.
Что нельзя делать 6 мая 2026 года?
— Нельзя лениться. Считалось, что в день Георгия Победоносца нельзя ничего не делать, потому что это могло навлечь неудачи на весь год — урожай будет слабым, а хозяйство пострадает;
— Нельзя обижать скот и домашних животных. Тяжким грехом считалось ударить или обидеть животное. Тот, кто поднял руку на скот в Егорьев день, навлекал на хозяйство болезни и убытки;
— Нельзя готовить мясные блюда. Народное поверье: мясо на столе в Егорьев день — к болезням. День в народе был постным по традиции, несмотря на то что пост уже завершён;
— Нельзя охотиться и рыбачить. Нарушение грозило финансовыми потерями. Животный мир в этот день считался под особой защитой святого;
— Нельзя брать в руки острые предметы. Ножи, иглы, ножницы, топоры и пилы — под народным запретом. Стричь волосы тоже нельзя — к болезни.
Что можно делать 6 мая 2026 года?
— Посетить храм. Особенно важно — помолиться перед иконой Георгия Победоносца;
— Много и плодотворно работать. Верили, что чем продуктивнее проведёшь этот день, тем богаче будет урожай и благополучнее год;
— Помочь ближнему. Щедрость на Егория возвращается сторицей. Принято угощать соседей, раздавать деньги нуждающимся;
— Вернуть долги. Кто рассчитается с долгами в Юрьев день, весь год будет при деньгах.
Традиции и приметы в день Георгия Победоносца 6 мая 2026 года.
— Чествование пастухов. В Егорьев день пастухи были главными людьми деревни. Их щедро кормили яичницей, одаривали деньгами и тканью. Обидеть пастуха или отказать ему в просьбе — к большой беде;
— «Юрьевская роса». Утренняя роса 6 мая считалась целебной. Люди выходили на луг и катались по траве — к здоровью и силе. Девушки умывались росой — к красоте и молодости. Скот, выгнанный на рассветную росу, весь год будет здоровым;
— Надевать новое и нарядное. В отличие от многих других праздников, 6 мая поощрялось выходить в новой одежде — это к удаче и достатку на весь год;
— Тёплая ночь на 6 мая — лето придёт быстро. Если ночь перед праздником была мягкой и тёплой — весна уходит, впереди настоящее лето;
— Мороз на Егория — хороший урожай овса и проса. Парадоксальная, но устойчивая примета: майский заморозок в этот день — к щедрым злаковым полям;
— Гром в Егорьев день — лето будет дождливым. Гроза 6 мая — тревожный знак: лето обещает быть мокрым и нежарким.