Пассажиры двух рейсов до Египта ожидают вылета в аэропорту Чкалов

В аэропорту до сих пор действуют ограничения.

Источник: Время

Сигнал от Росавиации о введении ограничений на использование воздушного пространства был получен 4 мая в 23:29, сообщил директор по стратегическим коммуникациям нижегородского аэропорта имени Чкалова Максим Умеренков.

К настоящему моменту задержаны три рейса на вылет до Шарм-Эль-Шейха, Хургады и Шереметьево.

Авиарейс до Санкт-Петербурга авиакомпании «Россия» отменен. Пассажиров доставят до места назначения другими рейсами авиакомпании.

Кроме того, задерживается рейс Шереметьево — Нижний Новгород.

На запасные аэродромы авиарейсы не отправлялись.

«Все пассажиры обеспечены водой и питанием, им также выдан мягкий инвентарь», — рассказал Максим Умеренков.

Он добавил, что в настоящий момент в аэропорту находятся пассажиры авиарейсов до Шарм-Эль-Шейха и Хургады.