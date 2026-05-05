Пассажиры двух рейсов до Египта ожидают вылета в аэропорту Чкалов

Сигнал от Росавиации о введении ограничений на использование воздушного пространства был получен 4 мая в 23:29, сообщил директор по стратегическим коммуникациям нижегородского аэропорта имени Чкалова Максим Умеренков.
К настоящему моменту задержаны три рейса на вылет до Шарм-Эль-Шейха, Хургады и Шереметьево.
Авиарейс до Санкт-Петербурга авиакомпании «Россия» отменен. Пассажиров доставят до места назначения другими рейсами авиакомпании.
Кроме того, задерживается рейс Шереметьево — Нижний Новгород.
На запасные аэродромы авиарейсы не отправлялись.
«Все пассажиры обеспечены водой и питанием, им также выдан мягкий инвентарь», — рассказал Максим Умеренков.
Он добавил, что в настоящий момент в аэропорту находятся пассажиры авиарейсов до Шарм-Эль-Шейха и Хургады.