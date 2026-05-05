МЧС предупредило о подъёме воды в реках Прикамья до 8 мая

Жителей предупредили о новых подъёмах воды в реках региона, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
С 5 по 8 мая в верхнем течении Камы, в бассейне Вишеры, в горных реках восточных районов и на отдельных притоках Чусовой прогнозируется рост уровня воды. Местами подъёмы могут быть интенсивными, вода может выходить на пойму и затапливать низинные участки.
На остальных реках региона уровни будут преимущественно снижаться, но в отдельные дни не исключены небольшие подъёмы. Гидрологическая обстановка остаётся под контролем.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что в разных районах края затопило населённые пункты. Так, в в посёлке Ласьва Краснокамского округа подтопило более 20 приусадебных участков. В округе был объявлен режим повышенной готовности. Такой же режим ввели на территорий посёлка Каргай, где река Обва вышла из берегов.