Кофе спасает от рака: врач раскрыл секрет защиты кишечника

По мнению ученых кофе оказался мощным защитником от онкологии.

Любители кофе в Волгограде могут выдохнуть с облегчением. Напиток не просто дарит энергию по утрам, но и серьезно защищает здоровье. Хирург Каран Раджан заявил, что регулярное употребление кофе снижает риск развития рака кишечника на 15−20 процентов.

Секрет пользы — в составе. В зернах содержатся пробиотические волокна и полифенолы. Эти вещества защищают клетки толстой кишки от повреждений и предотвращают разрушение ДНК. Достаточно выпивать всего одну чашку в день, чтобы запустить защитные механизмы организма, — пишет «Лента.ru».

Но кофе — не единственный помощник. Раджан посоветовал обратить внимание и на другие продукты. Например, фасоль, овощи, ягоды и фрукты, богатые клетчаткой, снижают риск опасного заболевания на 10 процентов.

Врачи рекомендуют не отказывать себе в чашке ароматного напитка, но дополнять его правильным питанием. Сбалансированный рацион с большим количеством растительной пищи и кисломолочных продуктов — лучший щит для кишечника.

Ранее сообщалось, почему не стоит налегать на красное мясо.