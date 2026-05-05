Кофе спасает от рака: врач раскрыл секрет защиты кишечника

Любители кофе в Волгограде могут выдохнуть с облегчением. Напиток не просто дарит энергию по утрам, но и серьезно защищает здоровье. Хирург Каран Раджан заявил, что регулярное употребление кофе снижает риск развития рака кишечника на 15−20 процентов.
Секрет пользы — в составе. В зернах содержатся пробиотические волокна и полифенолы. Эти вещества защищают клетки толстой кишки от повреждений и предотвращают разрушение ДНК. Достаточно выпивать всего одну чашку в день, чтобы запустить защитные механизмы организма, — пишет «Лента.ru».
Но кофе — не единственный помощник. Раджан посоветовал обратить внимание и на другие продукты. Например, фасоль, овощи, ягоды и фрукты, богатые клетчаткой, снижают риск опасного заболевания на 10 процентов.
Врачи рекомендуют не отказывать себе в чашке ароматного напитка, но дополнять его правильным питанием. Сбалансированный рацион с большим количеством растительной пищи и кисломолочных продуктов — лучший щит для кишечника.
Ранее сообщалось, почему не стоит налегать на красное мясо.