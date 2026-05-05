В Хабаровском крае ищут путь к «своему» хлебу и расширяют посевные площади

В Хабаровском крае на заседании президиума правительства обсудили меры по развитию сельского хозяйства и снижению зависимости от привозного сырья, сообщает МАХ канал Демешин.
Губернатор Дмитрий Демешин отметил: «В ходе моей прямой линии люди спрашивали: почему хлеб дорогой? А он не может быть дешёвым, когда мука у нас на 100% привозная — алтайская, кубанская».
Отдельный акцент был сделан на задаче развития собственного производства. «Первый вопрос, который задал министру сельского хозяйства Павлу Сторожуку: что делается для того, чтобы хлеб у нас был наш, хабаровский, а не алтайский?» — подчеркнул глава региона.
По словам губернатора, в этом году совместно с Дальневосточным научно-исследовательским институтом сельского хозяйства планируется закладка экспериментального посева пшеницы на 10 гектарах. «Будем отрабатывать технологию под нашу переработку», — отметил он.
При этом глава региона подчеркнул, что результат потребует времени: «Это не на один сезон. Чтобы получить стабильный результат и запустить производство своей муки, потребуется 2−3 года. Терпение нужно и аграриям, и нам с вами».
Также на совещании обсудили развитие инфраструктуры хранения продукции. «Немаловажный момент — поддержка местного производителя. И речь идёт не только про семена, но и про хранение», — сказал Дмитрий Демешин. В рамках господдержки в крае уже отремонтированы три овощехранилища, ещё одно планируется построить в Хабаровском районе на 5 тысяч тонн.
По данным правительства, посевная площадь в регионе в этом году составит почти 64 тыс. га. «За 2025 год она выросла больше чем на 5 тыс. га. В текущем нарастим площади под картофель и овощи на 9%», — добавил губернатор.