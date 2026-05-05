Пропавший без вести советский штурмовик нашли под Калининградом

Члены калининградского поискового отряда «Совесть» обнаружили обломки самолета Ил-2 в полях Зеленоградского района недалеко от поселка Красновка. Он погиб в бою в 1945 году. Десятилетия считался пропавшим без вести.
Поисковики откопали двигатель самолета, элементы штурвала, парашютные замки, кожаную куртку, пулемет Березина с боекомплектом и даже пилотку с красной звездочкой. Выяснилось, что два сохранившихся парашюта не раскрылись. Значит летчики не успели ими воспользоваться. Их останки нашли на месте обломков самолета.
Награды и личные вещи членов экипажа. Фото: gov39.ru.
Как сказал координатор федерального проекта «Историческая память» в Калининградской области Руслан Хисамов, номерные знаки Ил-2 по архивным документам позволят узнать историю штурмовика. И уже есть предположение, что за штурвалом мог быть капитан Машковцев вместе со стрелком Михеевым. Если версия подтвердится, то награды погибшего экипажа передадут родственникам.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, лично побывавший на месте обнаружения штурмовика, отметил, что исполнили священный долг — подняли останки советских летчиков, которые погибли в боях Восточно-Прусской наступательной операции, и фрагменты их самолета. Региональное правительство оказывает всемерную поддержку в поисках, идентификации героев Великой Отечественной войны, сохранении памяти о них. «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат», — считает руководитель области.
Кроме штурмовика и летчиков, поисковики обнаружили останки 25 советских бойцов. Их перезахоронят в братской могиле.
Восточно-Прусская операция — стратегическая наступательная операция советских войск, проходившая с 13 января по 25 апреля 1945 года. Ее цель — разгромить группировки германских войск в Восточной Пруссии и Северной Польше, а также открыть путь на Берлин.
Советские войска овладели Восточной Пруссией, освободили часть северных районов Польши. Уничтожили свыше 25-ти и разгромили около 12 германских дивизий, взяли в плен 220 тысяч солдат и офицеров, захватили почти 15 тысяч орудий и минометов, 1442 танка, 363 самолета и другую технику.