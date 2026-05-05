В Республике Алтай запустили сервис для многодетных семей

Новый цифровой сервис для многодетных семей Республики Алтай запустили в мессенджере «Макс», сообщили в министерстве социального развития и занятости населения. Поддержка семей с детьми — одна из задач нацпроекта «Семья».
Теперь жители смогут подтверждать свои льготы с помощью QR-кода в приложении. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах» и действующую биометрию.
Чтобы настроить QR-код, надо зайти на «Госуслуги» и в разделе «Семья и дети» дать согласие на формирование цифрового льготного удостоверения. Далее нужно открыть «Макс» и пройти верификацию профиля с помощью биометрии, после чего приложение создаст цифровой ID. После верификации «Макс» автоматически загрузит QR-код с «Госуслуг». Он появится в профиле и будет готов к использованию.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.