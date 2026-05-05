В Республике Алтай запустили сервис для многодетных семей

Чтобы настроить QR-код, надо зайти на «Госуслуги» и в разделе «Семья и дети» дать согласие на формирование цифрового льготного удостоверения. Далее нужно открыть «Макс» и пройти верификацию профиля с помощью биометрии, после чего приложение создаст цифровой ID. После верификации «Макс» автоматически загрузит QR-код с «Госуслуг». Он появится в профиле и будет готов к использованию.