Россельхознадзор заблокировал сайты с нелегальными ветпрепаратами в Татарстане

Данные о нарушителях передали в Роскомнадзор.

Источник: Комсомольская правда

Управление Россельхознадзора по Татарстану заблокировало несколько интернет-ресурсов. На сайтах злоумышленники пытались незаконно торговать ветеринарными препаратами без соответствующих лицензий. Информация опубликована в пресс-службе ведомства.

Специалисты также выявили продажу поддельных лекарств для животных на этих площадках. Материалы направили в Роскомнадзор. После проверки доступ к заблокированным ресурсам ограничили.

Напомним, в Казани зафиксирован рост нападений безнадзорных животных на людей. В 2025 году количество пострадавших от укусов собак достигло около 1,4 тысячи — это на несколько десятков больше, чем годом ранее.