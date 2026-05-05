Россельхознадзор заблокировал сайты с нелегальными ветпрепаратами в Татарстане

Управление Россельхознадзора по Татарстану заблокировало несколько интернет-ресурсов. На сайтах злоумышленники пытались незаконно торговать ветеринарными препаратами без соответствующих лицензий. Информация опубликована в пресс-службе ведомства.
Специалисты также выявили продажу поддельных лекарств для животных на этих площадках. Материалы направили в Роскомнадзор. После проверки доступ к заблокированным ресурсам ограничили.
Напомним, в Казани зафиксирован рост нападений безнадзорных животных на людей. В 2025 году количество пострадавших от укусов собак достигло около 1,4 тысячи — это на несколько десятков больше, чем годом ранее.