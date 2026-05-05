Телефонные мошенники используют в своих схемах название портала «Е-Паслуга»

Уточняется, что 20-летнему студенту сначала позвонил якобы работник «Белпочты», который сообщил, что из Министерства образования на имя парня пришло письмо. И, чтобы подтвердить доставку, нужно указать электронную почту, а также назвать код из СМС.
Затем молодой человек получил по электронной почте письмо: в сообщении с фальшивого портала «Е-Паслуга» говорилось о том, что данными студента завладели аферисты. Якобы с их использованием они незаконно переводят деньги на зарубежные счета. Парню «подсказали», как не стать фигурантом уголовного дела.
«Чтобы избежать уголовной ответственности за терроризм, минчанину надо было перейти по ссылке из письма», — рассказала старший инспектор ОИОС ГУВД Екатерина Добровольская.
По ее словам, молодой человек также должен был отправить свое фото со студенческим билетом и выполнить указания кураторов.
Добровольская также добавила, что через несколько дней минчанину поручили забрать пакет у незнакомой женщины. Его нужно было отвезти на такси в Могилев и отдать другому «внештатному» работнику.
Сообщается, что деньги (около 70 тысяч рублей) передала студенту 74-летняя пенсионерка из Кобрина. Ее мошенники обманули, использовав схему с «Водоканалом». Чтобы встретиться с курьером, женщина специально приехала в Минск.