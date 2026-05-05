Мобильные офисы службы занятости Красноярского края помогут подросткам найти подработку

В мае мобильные центры службы занятости посетят более 120 населённых пунктов Красноярского края, чтобы помочь подросткам с поиском летней подработки. Школьники смогут: пройти профориентационные тренинги и получить индивидуальные консультации; посетить мастер-классы по составлению резюме и подготовке к собеседованию; познакомиться с востребованными профессиями и трендами рынка труда; подобрать вакансии для летней подработки. Эти мероприятия — часть федерального проекта по маршрутизации молодёжи, который реализуется в рамках национального проекта «Кадры». По инициативе губернатора Михаила Котюкова Красноярский край стал одним из первых регионов, присоединившихся к проекту, отметили в агентстве труда и занятости населения региона. Кроме того, выезды мобильных центров в мае будут приурочены к Единому дню предпринимательства. Специалисты помогут с вопросами трудоустройства и расскажут о мерах государственной поддержки не только подросткам, но и всем желающим. С графиком работы мобильных центров можно ознакомиться на сайте агентства труда и занятости населения Красноярского края.