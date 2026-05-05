Сдвоенная «Ласточка» свяжет Нижний Новгород и Москву ко Дню Победы

Пассажиры этой «Ласточки» могут опробовать биометрическую идентификацию — сервис, заменяющий бумажные документы. Для этого нужно при покупке билета указать паспортные данные, дать согласие на доступ РЖД к биометрии и зарегистрироваться в Единой биометрической системе и на «Госуслугах». Услуга действует с 18 лет.