Авиакомпания NordStar вручила ветеранам Великой Отечественной сертификаты на перелеты для родных и близких

В преддверии Дня Победы авиакомпания NordStar вручила cертификаты на бесплатные полеты ветеранам Великой Отечественной Войны, проживающим на территории Норильска и Норильского промышленного района.
Сертификаты предназначены для оформления авиабилетов членам семьи и родственникам, которые смогут навестить ветеранов в дни праздничных торжеств.
Акция авиакомпании призвана поддержать связь поколений и дать возможность ветеранам провести долгожданные встречи с родными и близкими, проживающими в разных регионах страны.
«Бесплатные перелеты для ветеранов Великой Отечественной войны — это дань уважения подвигу, которому уже более 80 лет, и ценность которого растет и крепнет с каждым годом. Каждого ветерана мы считаем почетным пассажиром и всегда рады видеть на борту наших рейсов. К сожалению, каждый год этих людей становится все меньше, и в силу возраста и состояния здоровья лишь немногие из них совершают перелеты, несмотря на то, что акция действует целый год без ограничений. В 2026 этом году мы решили сделать отдельный подарок ветеранам города Норильска — основной и важнейшей территории присутствия для базового авиаперевозчика. В преддверии 9 Мая мы вручили отдельные сертификаты на бесплатные перелеты, которые можно будет использовать для оформления билетов родным, близким и друзьям, чтобы они могли навестить ветеранов в Норильске. Надеемся, что это принесет приятные эмоции ветеранам в дни праздников или позже», — отметил генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов.
Поздравления получили теплый отклик среди ветеранов и их семей. Многие отметили, что благодаря сертификатам они смогут впервые за долгое время собраться все вместе на семейном празднике в Норильске.
Также авиакомпания NordStar напоминает о возможности бесплатных перелетов для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов войны и их сопровождающих лиц. Совершить перелеты в рамках программы можно по всей маршрутной сети авиакомпании, насчитывающей более 35 направлений. Воспользоваться перелетом можно независимо от праздничных дат — программа действует на постоянной основе, без ограничений по срокам, и доступна круглый год.
Маршрутная сеть авиакомпании NordStar включает рейсы в Абакан, Волгоград, Владикавказ, Геленджик, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Курган, Минеральные Воды, Махачкалу, Москву, Нижний Новгород, Новосибирск, Норильск, Омск, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень, Уфу и Челябинск. Это позволяет ветеранам и их семьям планировать поездки в любое время года — для встреч с близкими, посещения памятных мест или получения медицинской помощи.
Полный перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатный перелет, размещен на официальном сайте авиакомпании nordstar.ru в разделе «Специальные предложения».
Для оформления перелета пассажиру необходимо предъявить документ, подтверждающий принадлежность к соответствующей льготной категории, а также паспорт гражданина Российской Федерации. Иностранным гражданам требуется документ, удостоверяющий вид на жительство в России. Оформить билеты можно в любом билетном агентстве.
Авиакомпания NordStar выражает признательность ветеранам и инвалидам войны и продолжит поддерживать тех, кто внес неоценимый вклад в историю страны.
