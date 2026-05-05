Автоэксперт Ожогин объяснил, стоит ли паниковать из-за резкого потемнения масла

После зимы моторное масло часто темнеет, что вызывает беспокойство у автовладельцев. Однако автоэксперт Константин Ожогин в разговоре с «Российской газетой» объяснил, что это не всегда указывает на серьёзные проблемы. Тёмный цвет масла свидетельствует о его эффективности: оно удерживает продукты сгорания и загрязнения, предотвращая их оседание внутри двигателя.