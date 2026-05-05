Автоэксперт Ожогин объяснил, стоит ли паниковать из-за резкого потемнения масла

После зимы моторное масло часто темнеет, что вызывает беспокойство у автовладельцев. Однако автоэксперт Константин Ожогин в разговоре с «Российской газетой» объяснил, что это не всегда указывает на серьёзные проблемы. Тёмный цвет масла свидетельствует о его эффективности: оно удерживает продукты сгорания и загрязнения, предотвращая их оседание внутри двигателя.
Зимний период сложен для автомобилей из-за частых холодных запусков, коротких поездок и езды без прогрева. Влага, топливо и сажа быстро накапливаются в масле, что приводит к его потемнению даже после небольшого пробега. В городских условиях, где двигатель редко достигает стабильной рабочей температуры, это особенно заметно.
Если двигатель работает ровно, без шумов, расхода масла и загорающихся индикаторов, беспокоиться не стоит. Для бензиновых двигателей потемнение масла — нормальная реакция на загрязнения, а для дизельных моторов этот процесс происходит быстрее из-за образования сажи.
Однако важно отличать нормальное потемнение от признаков проблем. Густое, липкое масло с видимыми сгустками может указывать на образование шлама, ухудшающего циркуляцию и ускоряющего износ. Слишком жидкое масло с запахом бензина может свидетельствовать о разжижении топливом, что часто происходит зимой.
Мутный светло-коричневый оттенок масла, напоминающий эмульсию, указывает на проникновение охлаждающей жидкости. Металлические частицы могут свидетельствовать о внутреннем износе двигателя. Если потемнение сопровождается нестабильной работой, дымом, потерей мощности или увеличением расхода топлива, необходима срочная диагностика.
После зимы рекомендуется оценивать состояние масла по уровню, консистенции, запаху и поведению двигателя. Если автомобиль эксплуатировался в сложных условиях, стоит сократить интервал замены масла, не ориентируясь только на пробег.
Тёмное масло после зимы — результат тяжёлых условий эксплуатации, а не серьёзного износа. Однако важно замечать сопутствующие изменения и своевременно реагировать на них.
