3 рейса всё ещё задержаны в нижегородском аэропорту

В международном аэропорту имени Чкалова из-за временных ограничений на использование воздушного пространства задержаны три регулярных рейса. Об этом сообщили в официальных социальных сетях аэропорта Нижнего Новгорода.
В настоящий момент ситуация находится под контролем. С пассажирами, которые вынуждены ждать вылета в терминале, работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта: людям предоставляют воду, питание и мягкий инвентарь.
Ранее сообщалось, что БПЛА сбили над Нижегородской областью 4 мая.
