Более 60 предпринимателям Омской области помогли с маркировкой товаров

Свыше 60 предпринимателей Омской области с начала года воспользовались бесплатной услугой по цифровой маркировке товаров. Мера поддержки действует по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
«Это направление востребовано: оно позволяет бизнесу работать легально и минимизировать расходы. Наша задача — сделать процесс цифровой маркировки простым и доступным для каждого», — рассказала руководитель фронт-офиса центра «Мой бизнес» Анастасия Сергеева.
Предприниматели могут обратиться по некоторым товарным группам, а сотрудники центра — бесплатно напечатать до 500 готовых этикеток с кодами. Таким образом, получатели услуги могут сэкономить от 5 до 50 тысяч рублей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.