Сотрудники нижегородского аэропорта работают с пассажирами задержанных рейсов

Ситуация в аэропорту Нижнего Новгорода находится под контролем, несмотря на ограничения на использование воздушного пространства над городом, а также на задержки рейсов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«В настоящее время задержаны три рейса из регулярного расписания нижегородского аэропорта. С пассажирами задержанных рейсов, находящихся в терминале, работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта: им предоставляется вода и питание, выдан мягкий инвентарь», — уточняется в сообщении.
Пассажиров просят следить за информацией о рейсах на онлайн-табло и на сайтах авиакомпаний.
