Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области число кемпингов и баз отдыха выросло в 2,7 раза

В Ростовской области на 28 апреля в реестр средств размещения внесли 11 кемпингов и 102 базы отдыха. Это в 2,7 раза больше, чем в 2025 году. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу областного минэкономразвития.

В Ростовской области на 28 апреля в реестр средств размещения внесли 11 кемпингов и 102 базы отдыха. Это в 2,7 раза больше, чем в 2025 году. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу областного минэкономразвития.

По данным на апрель 2026 года, кемпинги и базы отдыха предлагают туристам 2,4 тыс. номеров. Общая единовременная вместимость этих объектов составляет 5,2 тыс. мест.

Все средства размещения делятся на четыре типа: гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги. При этом по законодательству РФ тип «кемпинг» не выделен в отдельную категорию и может относиться к типу «база отдыха».