Шевцов: «Наша задача — повышение качества жизни жителей Хабаровского края»

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин выступил с традиционным отчётом перед депутатами Законодательной думы Хабаровского края. Доклад губернатора прокомментировал спикер регионального парламента Николай Шевцов. По его словам, достигнутые показатели говорят о том, что экономика региона уверенно продолжает развиваться. При этом по ряду параметров край занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке и в стране, сообщает hab.aif.ru.
«Для нас показатели, озвученные губернатором — результат нашей совместной работы. Цифры — упрямая вещь, они говорят о том, что наша экономика уверено развивается. Но самое важное из отчёта: мы видим, что работа правительства и депутатского корпуса нацелена на людей, на решение их проблем. Наша основная задача — повышение качества и комфортности жизни, создание и улучшение условий для многодетных семей, для молодёжи, чтобы люди хотели здесь жить, работать, учиться, растить детей. Особенно ценно, что в это непростое время в регионе удалось сохранить все социальные проекты. Более того, на текущий и следующий год запланированы новые проекты. И мы, как депутаты, конечно, будем и дальше поддерживать такие инициативы, новые меры поддержки для наших многодетных семей и для участников специальной военной операции. Это наш приоритет», — подчеркнул Николай Шевцов.
Напомним, в отчёте Дмитрий Демешин подвёл итоги работы правительства за 2025 год, а также ответил на вопросы депутатов различных фракций. Глава региона подчеркнул, что только командная работа краевого правительства и депутатского корпуса способна решить задачу по повышению уровня жизни населения.
«Мы — единая команда, и чувствовать результаты нашей совместной работы должны все без исключения жители. Потому что у Хабаровского края нет окраин», — отметил Демешин.