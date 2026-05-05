Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре предъявили 165 претензий по ремонту дорог

Дорожники устранят дефекты за свой счёт до 1 июня.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Комсомольске-на-Амуре проверили улицы, которые были отремонтированы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в период с 2022 по 2025 год и находятся на гарантии. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», комиссия в составе специалистов администрации города и Российского дорожного научно-исследовательского института выявила 165 замечаний.

В администрации города отметили, что среди самых частых дефектов — трещины на дорожном покрытии, выбоины, провалы асфальта у колодцев.

На каждое замечание составлен подробный акт. Все данные о браке загружены в федеральную электронную систему «Эталон» — единый реестр контроля дорожных работ. Список дефектов направлен подрядным организациям, которые выполняли ремонт. Именно они за свой счет обязаны устранить все недостатки в рамках гарантийных обязательств.

Срок исправления — до 1 июня 2026 года. Один из подрядчиков уже вышел на объекты.

После 1 июня специалисты проведут повторную инспекцию. Если дефекты останутся, администрация Комсомольска-на-Амуре обратится в суд. Такая практика в городе уже есть, и ранее выигранные дела заставляли недобросовестных подрядчиков исполнять контракты.

Отдельный пункт контроля — аварийные раскопки на инженерных сетях (водопровод, канализация, теплотрассы). Если после ремонта улицы по нацпроекту какая-либо организация вскрывала асфальт для ликвидации аварии, восстанавливать покрытие обязаны именно сетедержатели. Комиссия будет строго следить, чтобы ямы и временные заплатки не остались на гарантийных объектах.