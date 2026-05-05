В Ростове ищут подрядчика для ремонта мозаики в переходе на Кировском

В Ростове ищут подрядчика для ремонта мозаики в переходе на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Кировского. Информация об этом размещена на сайте РосТендер.
Власти донской столицы ищут нового подрядчика для реставрации мозаики и капитального ремонта объекта. Заказчиком выступает Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Начальная цена контракта — чуть более 48,1 млн рублей.
Исполнителя определят 13 мая. На все работы отведено время до 15 октября 2027 года.
Напомним, контракт с предыдущим подрядчиком расторгли из-за нарушения обязательств. Подрядчик так и не начал воссоздание уникального мозаичного панно площадью около 20 кв. м, не сдал проектную документацию, проигнорировал меры безопасности перед демонтажем и не организовал охрану объекта.
Ранее сообщалось, что в Ростове могут демонтировать 30% мозаики в переходе на Кировском.