Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове ищут подрядчика для ремонта мозаики в переходе на Кировском

Информация об этом размещена на сайте РосТендер.

В Ростове ищут подрядчика для ремонта мозаики в переходе на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Кировского. Информация об этом размещена на сайте РосТендер.

Власти донской столицы ищут нового подрядчика для реставрации мозаики и капитального ремонта объекта. Заказчиком выступает Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Начальная цена контракта — чуть более 48,1 млн рублей.

Исполнителя определят 13 мая. На все работы отведено время до 15 октября 2027 года.

Напомним, контракт с предыдущим подрядчиком расторгли из-за нарушения обязательств. Подрядчик так и не начал воссоздание уникального мозаичного панно площадью около 20 кв. м, не сдал проектную документацию, проигнорировал меры безопасности перед демонтажем и не организовал охрану объекта.

Ранее сообщалось, что в Ростове могут демонтировать 30% мозаики в переходе на Кировском.