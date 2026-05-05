Незаконную торговлю алкоголем возле школы пресекли во Владивостоке

Во Владивостоке силовики пресекли нелегальную торговлю алкоголем в придомовом магазине на улице Лермонтова (посёлок Трудовое), сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Магазин проверили по обращениям бдительных местных жителей. Владелец торговой точки допустил несколько нарушений: продавались просроченное пиво и алкоголь без маркировки в системе «Честный знак». Кроме того, магазин находился вблизи от школы и детского сада. Из магазина изъяли 258 единиц алкогольных напитков, в том числе крепких. Штраф нарушителю может превысить 800 тысяч рублей.

О фактах незаконной продажи алкоголя приморцам следует сообщать по телефону горячей линии краевого министерства промышленности и торговли: 8 (423) 221−58−06 или через платформу «Госуслуги. Решаем вместе».

Напоминаем, продажа алкоголя во Владивостоке будет ограничена во время проведения массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Они пройдут в разных частях города 5, 6, 7 и 9 мая. Посёлок Трудовое они тоже охватят, там в сквере на улице Лермонтова 7 мая с 12 до 17 часов пройдёт концертная программа «Музыка Победы».