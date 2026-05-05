В Томской области запустят новый сервис «Земля для фермера»

Новый сервис «Земля для фермера» запустят в Томской области, что поможет в достижении целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
«В регионе планируется создание базы земельных участков для реализации проектов в сфере сельскохозяйственного производства. Как только Минсельхоз РФ совместно с субъектами и “Росреестром” внесет все данные о свободных участках в ФГИС (Федеральная государственная информационная система территориального планирования. — Прим. ред.) “Единая цифровая платформа “Национальная система пространственных данныхˮ, фермеры смогут воспользоваться сервисом “Земля для фермера”. Пока платформа работает в тестовом режиме: можно зайти и ознакомиться с ее функционалом”, — сказала начальник отдела организационного, правового обеспечения и экономического анализа аграрного центра Томской области Светлана Дюйсембаева.
«Земля для фермера» упростит процесс вовлечения в сельхозоборот новых земельных участков. По словам заместителя губернатора региона по агропромышленной политике и природопользованию Михаила Ратнера, запуск платформы в регионе будет способствовать дальнейшей цифровизации сельского хозяйства, повышению его эффективности и обеспечению рационального использования земельных ресурсов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.