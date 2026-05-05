Возле школы № 216 в Новосибирске отремонтируют разрушенную дорогу

Мэр поручил ускорить сроки.

Источник: Комсомольская правда

На улице Виталия Потылицына в Октябрьском районе возле школы № 216 разбита дорога. Водителям приходится объезжать ямы по встречной полосе. Мэр Максим Кудрявцев поручил ускорить ремонт. Об этом написал мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

Проблемный участок находится на ежедневном контроле. По словам начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса Александра Стефанова, дефект стал быстро развиваться из-за таяния грунта и высокой влажности.

Сейчас дорогу поддерживают в проезжем состоянии при помощи спецтехники. Ее каждый день грейдируют. Полноценный ремонт запланирован на 2026 год.

Уже на этой неделе подрядчик приступит к восстановлению полотна. На проблемном участке заменят основание и положат новые слои асфальта. Работы у школы № 216 планируют завершить за полтора месяца. Но сроки могут скорректировать из-за особенностей грунта.

На время ремонта дорогу частично перекроют. Движение организуют реверсивное с ручным регулированием. Это позволит уменьшить неудобства для водителей.