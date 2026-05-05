Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реставрация мозаики в ростовском переходе обойдется в 48 млн рублей

В Ростове объявлен поиск нового подрядчика для ремонта подземного перехода, украшенного мозаикой. Соответствующая информация была размещена на сайте РосТендер.

В Ростове объявлен поиск нового подрядчика для ремонта подземного перехода, украшенного мозаикой. Соответствующая информация была размещена на сайте РосТендер.

Объект расположен на пересечении проспекта Кировского и улицы Большой Садовой. Согласно условиям контракта, исполнителю предстоит провести реставрацию мозаичного панно и капитальный ремонт сооружения. Заказчиком тендера выступает Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города.

Начальная стоимость контракта определена в 48,1 млн руб. Итоги конкурса планируется подвести 13 мая. Выполнение всех работ должно быть завершено до 15 октября 2027 года.

Подробности о флорентийской мозаике в переходах Ростова-на-Дону смотрите в фотогалерее «Панно из подземелья».