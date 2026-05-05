17‑летняя омичка стала героиней нового сезона «Мама в 16»

На телеканале «Ю» выйдет новая серия реалити «Мама в 16», где одной из героинь станет 17-летняя Юля из Омска. Об этом сообщили omsk.aif.ru в пресс-службе телеканала. Девушка учится в колледже по специальности «Коммерция и торговое дело» и растёт в полноценной семье.
История началась со знакомства в соцсетях: Юля познакомилась с парнем через общих знакомых. Молодой человек почти сразу предложил встречаться, но девушка долго не соглашалась — ходили слухи, что он не отличается постоянством. Со временем Юля поняла, что чувства к нему настоящие, и всё-таки начала отношения.
Вскоре девушка заметила задержку и сделала тест — он показал две полоски. Юля сразу написала об этом парню и подруге. Реакция была похожей: и молодой человек, и подруга оказались в шоке. Парень постарался успокоить Юлю, хотя и сам сильно переживал.
Родители девушки восприняли новость о беременности неоднозначно. А мама молодого человека пока категорически против того, чтобы пара вступала в брак.