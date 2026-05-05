В Приангарье запустили проект «Личный дневник: закулисье гостеприимства»

Агентство по туризму Иркутской области запустило спецпроект «Личный дневник: закулисье гостеприимства» при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в агентстве.

«Личный дневник: закулисье гостеприимства» — это серия публикаций-интервью об экскурсоводах, отельерах, туроператорах и других профессионалах отрасли. Они расскажут, как преодолевают вызовы, создают незабываемые впечатления для гостей и вносят вклад в развитие региона как мирового центра байкальского туризма. Публикации будут выходить с хештегом #ЛичныйДневникГостеприимства в соцсетях агентства и на региональном туристическом портале.

«Личный дневник — это не просто истории, а мост между поколениями в туризме. Мы покажем, как обычные люди создают магию Приангарья, вдохновим молодежь на профессию, где каждый день — приключение», — отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Николаева.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.