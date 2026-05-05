Красноярцев приглашают в бесплатные майские походы

С середины месяца стартуют «Пятницы на подъёме» — утренние прогулки на 3 км по Торгашинскому хребту. Начало в 7:00, продолжительность — 1,5 часа, регистрация: на 15 мая, 22 мая и 29 мая. Кроме того, 15 мая состоится эко-акция «Путь к пещере Караульная» — участникам предстоит очистить от мусора один из маршрутов к пещере. Все материалы для уборки предоставят, подарком за труд станет посещение пещеры. Также 15 мая в 11:00 можно посетить экскурсию «Мемориал Победы» и ознакомиться с экспозициями, посвященными ключевым событиям ВОВ в обновленном музее.