Красноярцев приглашают в бесплатные майские походы

В последний месяц весны красноярский Центр путешественников приглашает всех желающих прогуляться с профессиональными инструкторами и экскурсоводами по городу и его окрестностям.
Так, каждую среду можно отправиться в мини-путешествие «Закат на Сопках» и увидеть его с высоты 500 метров. Побывать на этом маршруте представится шанс 6 мая, 13 мая, 20 мая и 27 мая.
В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая состоится поход «Вперед и с песней». Участники посетят Николаевскую и Вторую сопки, а также Серебряниковскую видовку, а по пути под гитару исполнят любимые песни военных лет. Протяженность маршрута — 10 км, начало в 11:00.
11 мая запланирован поход до Шумихинской видовки, с которой открывается панорамный вид на Красноярскую ГЭС, Енисей и водохранилище. Туристов ждет крутой подъем с резким набором высоты 200 метров, прогулка наверх занимает 30−40 минут.
С середины месяца стартуют «Пятницы на подъёме» — утренние прогулки на 3 км по Торгашинскому хребту. Начало в 7:00, продолжительность — 1,5 часа, регистрация: на 15 мая, 22 мая и 29 мая. Кроме того, 15 мая состоится эко-акция «Путь к пещере Караульная» — участникам предстоит очистить от мусора один из маршрутов к пещере. Все материалы для уборки предоставят, подарком за труд станет посещение пещеры. Также 15 мая в 11:00 можно посетить экскурсию «Мемориал Победы» и ознакомиться с экспозициями, посвященными ключевым событиям ВОВ в обновленном музее.
17 мая красноярцев приглашают отправиться в поход «Наедине с природой» до скалы «Арка» по самой длинной лестнице страны. Начало в 11:00, протяженность — 8 км.
24 мая Центр путешественников организует поход «Видовок много не бывает» по экопарку «Гремячая грива»: начало в 11:00, протяженность — 14 км.
30 мая состоится поход «Проводы весны на Столбах». Маршрут проходит по самым живописным точкам Восточного входа в нацпарк: скальному массиву Ермак, скалам Бородок и Сторожевой. Финальной точкой станет Китайская стенка. Начало в 11:00, расстояние — 9 км.
А 31 мая красноярцев зовут в поход «Монастырской тропой» по территории экопарка «Гремячая грива» — от Пещерного лога до Свято-Успенского монастыря. По серпантину туристы поднимутся до смотровой площадки «Красивый берег» Академгородка, посетят храм великомучеников и статую Иисуса Христа. Начало в 11:00.
Участие во всех мероприятиях бесплатное, но обязательна предварительная регистрация, которая открывается за три дня в 19:00. При выборе одежды и обуви для прогулки важно учитывать погодные условия, особенности местности и рельефа. Участники до 18 лет допускаются в турпоходы только в сопровождении взрослых.
Другие подробности можно узнать в афише Центра путешественников или по телефону 227−92−01.
