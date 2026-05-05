20-летней кстовчанке грозит до шести лет лишения свободы за дропперство

20-летняя жительница Кстовского района Нижнего Новгорода предстанет перед судом за дропперство. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По информации ведомства, девушка оформила на свое имя банковскую карту и передала ее незнакомцу. За эту услугу она получила вознаграждение в размере 6 000 рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В данный момент все материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Девушке грозит до шести лет лишения свободы.
