В Красноярске начался ремонт улицы Крупской

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Октябрьском районе Красноярска подрядная организация ООО «ССК» приступила к ремонту улицы Крупской. Работы ведутся на участке от ул. Высотной, 27 до ул. Забобонова.
На объекте обновят асфальтовое покрытие проезжей части, заменят старые бордюры, приведут в порядок тротуары и восстановят пешеходные связи. В частности, между домами № 26 и № 28а вместо протоптанной тропинки появится асфальтированная дорожка. Также запланировано обустройство нерегулируемого пешеходного перехода напротив Главного бюро медико-социальной экспертизы по Красноярскому краю.
Сейчас рабочие проводят демонтаж: снимают старый бортовой камень и готовят основание под новые тротуары. Движение на участке не перекрыто полностью — действует ограничение по одной полосе.
Параллельно ремонт идет еще на восьми объектах города. В частности, на ул. Авиаторов устанавливают бордюры и восстанавливают газоны, на улицах Маерчака, Пограничников, Ады Лебедевой, Елены Стасовой и проезде от ул. Рязанской до ул. Одесской продолжается замена бортового камня. На ул. Копылова демонтируют тротуары, а на Октябрьском мосту убирают старые парапеты. К укладке нового асфальта приступят после завершения подготовительных работ.
Всего в 2026 году в Красноярске планируется отремонтировать 25 дорожных участков. На эти цели направят 1,5 млрд рублей.