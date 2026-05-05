Эксперт Рыбаков: центры обработки данных для ИИ могут стать модульными

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта (ИИ) вызовет в будущем большую потребность в мобильных центрах обработки данных (ЦОД), в том числе модульных и плавучих. Такое мнение выразил ТАСС программный директор дискуссионного клуба Vostok Сергей Рыбаков.
«Потребности в ИИ создают необходимость в вычислительных мощностях. И чем больше будут цифровизироваться отрасли, тем больше будет потребность в мобильных ЦОД — легко перемещающихся, плавучих, модульных. Именно они могут стать решением для рынка, где наличие вычислительных мощностей критично для потребителя: для изолированных, удаленных и труднодоступных территорий, промышленных объектов, портов, заводов, исследовательских центров и закрытых городов», — считает Рыбаков.
По его словам, развитие собственной инфраструктуры ЦОД, включая оборудование и комплектующие, является одним из значимых показателей технологической самостоятельности государства.
«Важно предусмотреть стабильную систему источников питания, которая сможет обеспечить надежную электро- и теплогенерацию, например, в Арктике, Сибири или на Дальнем Востоке. Происходит формирование отдельных федеральных территорий, и выстраивание цифровой инфраструктуры обязано развиваться именно под эти цели и задачи», — заключил он.