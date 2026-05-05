Астроном Сурдин опроверг миф о неумении Гагарина управлять кораблем

— Гагарин должен был доказать, что он вменяем. Никто не знал, как человек поведет себя в невесомости после перегрузок. Чтобы подтвердить адекватность, он должен был набрать определенный числовой шифр. Перед стартом трое человек назвали шифр Гагарину на ухо, чтобы ему не пришлось вскрывать конверт. Но он и так справился с задачей, несмотря на то, что проблем было много. Хорошо, что он вообще вернулся живым.