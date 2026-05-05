«Балтберегозащита» получила разрешение на строительство сооружений в Филино

Первую попытку найти подрядчика для строительства противооползневых сооружений в районе Филино и Гаузупского ручья власти предприняли в январе текущего года. Заявки на участие в аукционах по обеим закупкам поданы не были. Следующие торги объявили в феврале, на участие также не были поданы заявки. В апреле «Балтберегозащита» в третий раз не нашла подрядчика на строительство сооружений в Филино.