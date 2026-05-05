КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 6 мая в 19:00 в Галерее сибирского искусства «В центре Мира» откроется выставка «Чувство места», посвященная теме патриотизма и культурного наследия.
Экспозиция объединит работы красноярских художников, размышляющих о границах родного края и ощущении дома. Из 250 заявок экспертный совет отобрал 40 произведений. Большинство из них выполнены в традиционных техниках и передают атмосферу сибирского быта.
Открытие выставки дополнит культурная программа: актрисы театра «Нуар оркестр» Лала Габриадзе и Мила Сандр представят читку рассказа Василия Шукшина «Сельские жители». Постановка напомнит о ценности простых вещей — общения с близкими, памяти и повседневных традиций.
Выставка будет работать до 24 мая, вход для посетителей свободный.
