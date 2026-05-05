Как засудить школу за травлю

В школе № 80 Владивостока буллинг развивался по классическому сценарию. Ребёнок систематически подвергался травле со стороны одноклассников — выбранную жертву унижали, как водится, толпой. Мальчик долго молчал, боясь признаться даже родителям, пока не случилась массовая драка, в которой ученик получил повреждения. Мама ученика вначале пыталась достучаться до учителей и директора школы — безрезультатно. В Ленинский районный суд пошли материалы, в который включены эпизод не только драки, но и факты оскорбления чести и достоинства ребёнка. Известно, что зачинщиком травли был один человек. Остальные не возражали. Школьная администрация, похоже, ничего не замечала.