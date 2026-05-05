Как засудить школу за травлю

Один из громких процессов во Владивостоке закончился решением — школе № 80 выплатить 80 тысяч компенсации морального вреда семье ученика, которого долгое время травили и избивали. По статистике, сегодня 40−50% школьников подвергаются травле, которая имеет серьёзные и даже необратимые последствия. Пока вынесенных судебных решений — единицы. Специалисты в области детства уверены — главная задача не в денежной оценке преступления против ребёнка, а в предотвращении конфликта.
Придётся заплатить!
В школе № 80 Владивостока буллинг развивался по классическому сценарию. Ребёнок систематически подвергался травле со стороны одноклассников — выбранную жертву унижали, как водится, толпой. Мальчик долго молчал, боясь признаться даже родителям, пока не случилась массовая драка, в которой ученик получил повреждения. Мама ученика вначале пыталась достучаться до учителей и директора школы — безрезультатно. В Ленинский районный суд пошли материалы, в который включены эпизод не только драки, но и факты оскорбления чести и достоинства ребёнка. Известно, что зачинщиком травли был один человек. Остальные не возражали. Школьная администрация, похоже, ничего не замечала.
Как сообщили в Ленинском районном суде, школа должна будет выплатить семье мальчика 80 тысяч рублей морального вреда ребёнку и 15 тысяч рублей издержек по суду. Ребёнок переведён в другую школу.
Эта история вызвала бурную реакцию по всей стране. Эксперты в области адвокатуры и юриспруденции полагают, что за единичными исками последуют десятки, а возможно, и сотни обращений в суды. К тому же моральный ущерб — понятие неопределённое, родители жертвы травли могут требовать миллионы. Хотя на практике итоговая сумма, назначенная судом, всегда ниже. Однако выигранные дела говорят о том, что школьным администрациям пора пробудиться от спячки и смотреть за ситуацией в оба глаза.
Не менее громкий процесс прошёл в Хабаровске. Травля восьмиклассницы обошлась одной из школ города в 270 тысяч рублей. По словам адвоката Антона Лянгерта, девочку постоянно оскорбляли, кидали в неё едой, заливали портфель, засовывали за шиворот корки от мандарина. Это продолжалось три года, мать написала семь заявлений директору школы. В ответ проходили собрания, где говорили какие-то возвышенные слова о профилактике школьных «недоразумений».
«Суд показал — если эти обязанности школы по гарантии безопасности детей не выполняются, придётся дорого платить», — обозначил адвокат.
В деревне Михайловка Волгоградской области школьницу начальных классов травили одноклассники — не только обзывали, но и совершали над ней физическое насилие. От учительницы не было никакой помощи. Ни психолог, ни социальный работник, ни директор об инциденте, по их признаниям, не ведали. Суд взыскал со школы 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Полмиллиона ущерба.
Пришли неожиданные новости из Дальнереченского района. Напомним, ровно год назад в селе Веденка во время школьного урока 13-летняя ученица в результате конфликта с агрессивным одноклассником получила тяжёлую травму лица и глаза. Девочка настаивает — обидчик воткнул ей ручку в глаз. Врачи спасали зрение и целостность лица в несколько этапов.
Некоторое время создавалось впечатление, что ситуацию хотят замять. Уголовные дела (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений и халатность) в отношении подростка и школы были закрыты. Но мать пострадавшей в намерении идти до конца подала в суд на компенсацию материального и морального вреда, запросив 3 миллиона рублей.
Ранее адвокат Елена Столбовая высказывала большие сомнения в том, что школа может оплатить такую сумму. Администрация образовательного учреждения согласилась выплатить 4 тысячи рублей, окончательно унизив этим и мать, и покалеченную дочь.
Впрочем, адвокат настаивала — раны на лице заживут, а психологическая травма с девочкой-подростком может остаться навсегда.
«3 миллиона — вовсе не заоблачная сумма, девочка перенесла страдание, физическую боль, длительное лечение, последствия для психики», — отметила Елена Столбовая. Суд первой инстанции постановил выплатить школе ущерб в размере 300 тысяч рублей, после рассмотрения кассационной жалобы компенсация поднялась до 500 тысяч рублей. Это маленькая, но победа.
«В этом деле нет ничего нового, школа несёт полную ответственность за детей, пока они находятся в стенах образовательного учреждения. Другое дело, что мать не согласна с итоговой суммой. Но гораздо больше расстроена из-за того, что парень не понесёт никакой ответственности за содеянное. Ни он, ни его родители извинений ей не принесли», — резюмирует собеседник.
Любопытно, что контролирующие органы округа сделали вывод — в многодетной семье, где воспитывается подросток, «условия для воспитания надлежащие».
Затравить до смерти.
Десятки школ региона находятся под пристальным вниманием уполномоченного по правам ребёнка в Приморском крае. Волна травли — разных причин, глубины и направленности — накрыла с головой образовательные учреждения. Детский омбудсмен Ольга Романова в каждом случае старается отработать грамотный алгоритм профилактики. Её задача — предотвратить конфликт на корню.
Так, под контролем омбудсмена находится 76-я школа, где к травле привела цепь событий. Сначала учительница предупредила учеников о намерении поставить восемь «двоек» в четверти, сопроводив письмо «милым» обращением: «Держитесь, гадины!» Когда одна из матерей обратилась к директору школы за разъяснением, женщину стали травить родители, а её дочь — одноклассники. Проверка показала — для разрешения конфликта ничего не предпринято. Девочке предложено уйти в другой класс или на индивидуальное обучение.
Запутанная ситуация сложилась в селе Пантелеймоновка Лесозаводского округа. Мама подростка — ученика местной школы дошла с жалобами до администрации президента. Она пишет, что сына жестоко травят в классе. Весь учительский коллектив и дети уверяют — сам мальчик недостойно себя ведёт. «Между тем никакого плана по коррекции сложившейся ситуации до настоящего момента в школе не сформировано», — отмечает Ольга Романова.
В школе города Артёма одноклассники довели ученика до мыслей о суициде, называя его «изгоем». Классный руководитель на жалобы родителей посоветовал относиться к этому легче. Пошли слухи о том, что однажды на уроке ребёнок на листке написал слова: «Я хочу умереть», «Я не хочу жить», он часто плакал — в школе и на улице. Детский омбудсмен установила факт длительной травли. И снова — полное бездействие педагогического состава. В подавляющем большинстве случаев — проблема системная.
«Мы понимаем, что болен весь класс, когда один бьёт другого, пятеро их окружают, шестеро кричат и ещё несколько человек снимают на видео. Вокруг этой темы существует немало мифов о том, что ребёнок должен справиться сам или что травля возникает в классе только у слабого учителя. И мы рассказываем об этом педагогам, они вооружаются и уже способны вмешаться в ситуацию на более ранней стадии», — главный врач ГБУЗ «Краевая клиническая детская психиатрическая больница» Анастасия Горохова.
Результаты проверок отправлены в администрации округов, прокуратуру. Каждая история может дойти до судебной инстанции. Реальность такова, что можно заполнить до отказа российские суды делами о безобразных школьных конфликтах. Но вылечит ли это школы — педагогов, детей и родителей, напоминающих свору грызущихся собак? Наверняка нет. О травле как о явлении нужно говорить — не официозно, не для галочки, но и без лишней истерики.
Добавим, что в настоящее время в работе Уполномоченного по правам ребёнка в Приморье на личном контроле и еженедельном мониторинге находятся ситуации в школах: г. Владивосток — № 18, 26, 44, 53, 60, 70, 77, 80, 82; г. Артём — школа 11. По инициативе Ольги Романовой готовится к публикации подборка «Анатомия травли».