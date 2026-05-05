В Красноярском крае высадят около 20 тысяч деревьев и кустарников

Около 20 тысяч деревьев и кустарников высадят в Красноярском крае в этом году во время акции «Сад памяти», которая проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Первые посадки уже прошли. Так, в Ермаковском муниципальном округе лесники с активными жителями высадили молодые ели, а в Минусинске — дубы и липы.
«Сотрудники нашего лесничества вместе с юными помощниками высаживали деревья на территории детского сада. Ребята с большим энтузиазмом включились в процесс. Важно с раннего возраста прививать детям понимание ценности лесов и необходимости их восстановления. Каждое посаженное дерево — это вклад в здоровое будущее планеты», — отметил директор Минусинского лесничества Евгений Добрынин.
Всего на территории региона проведут 60 мероприятий акции. Принять участие в них может любой желающий, подробности доступны по ссылке.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.