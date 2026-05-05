Донские полицейские выпустили более 4 тыс. раков из браконьерских ловушек

Донские полицейские выпустили более четрёх тыс. раков из браконьерских ловушек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. Полицейские и рыбоохрана проверили Соколовское водохранилище в рамках операции «Путина — 2026» и обнаружили 144 незаконные раколовки.