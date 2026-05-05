В Перми начали обрабатывать парки и леса от клещей

Начался первый этап противоклещевой обработки городских зелёных зон. Работы проводят в лесничествах, парках, скверах и на кладбищах. Общая площадь обрабатываемых территорий — 1387 гектаров. Особое внимание уделяют местам, где чаще всего бывают люди: экотропы, зоны отдыха и прилегающие к ним участки, поляны, площадки для выгула собак, остановки и тропинки на границе с лесом.