В Перми начали обрабатывать парки и леса от клещей

Парки и леса в Перми начали обрабатывать от клещей, сообщили на сайте администрации.
Начался первый этап противоклещевой обработки городских зелёных зон. Работы проводят в лесничествах, парках, скверах и на кладбищах. Общая площадь обрабатываемых территорий — 1387 гектаров. Особое внимание уделяют местам, где чаще всего бывают люди: экотропы, зоны отдыха и прилегающие к ним участки, поляны, площадки для выгула собак, остановки и тропинки на границе с лесом.
Второй этап планируют на лето. С 20 апреля уже обработали больше 35 гектаров: эспланаду, Театральный сад, бульвар на Комсомольском проспекте, сад Гоголя, улицы Попова и Татищева, Аллею Памяти на Екатерининской и газоны на Ленина.
Специалисты используют безопасные для людей и природы акарициды. Участки на время обработки обозначают табличками — туда лучше не заходить. Но полностью полагаться на химию не стоит: клещей могут заносить птицы и животные.
В администрации напомнили о мерах предосторожности: гулять в разрешённых местах, пользоваться репеллентами, выбирать светлую закрытую одежду и осматривать себя после прогулок.