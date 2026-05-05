В Омске доля бедных за 10 лет снизилась до 8,5%

Доля бедных в Омской области продолжает снижаться: в 2025 году её ожидают на уровне 8,5%.

Источник: Om1 Омск

Омскстат опубликовал новые данные о доле населения Омской области с доходами ниже границы бедности. Согласно официальной статистике, за последние 10 лет этот показатель постоянно сокращается.

Если в 2011 году 12,7% омичей жили за чертой бедности, то в 2025 году этот показатель снизился до 8,5%. В 2024 году доля бедных составила 9,1%, в 2023 году — 10,6%, а в 2022 году — 11,1%.

Отметим, что базовая граница бедности соответствует прожиточному минимуму на душу населения, который в 2024 году в Омской области составлял 15,4 тыс. рублей.