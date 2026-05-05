Опубликован график отключения горячей воды в Автозаводском и Ленинском районах

Стало известно, когда этим летом будут отключать горячую воду в Нижнем Новгороде. На сайте компании «Волгаэнергосбыт» появилась информация для жителей Автозаводского и Ленинского района.
Как стало известно, греть воду в тазиках многим владельцам квартир в заречной части города придется с 1 июля: до 14-го числа того же месяца ГВС приостановят в 119 домах Ленинского и 336 домах Автозаводского района.
Еще 662 жилых здания на Автозаводе останутся без горячей воды с 22 июля по 4 августа. Ознакомиться с графиком отключений и найти свой адрес можно по ссылке.
