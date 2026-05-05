Пресс-конференция по случаю открытия промышленной выставки пройдет в Нижнем

5 мая в 12:00 в пресс-центре ТАСС намечена пресс-конференция, приуроченная к запуску в Нижнем Новгороде многоформатной выставки под названием «Великая Всероссийская». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Это событие знаменует 130-ю годовщину проведения Всероссийской промышленной и художественной выставки, состоявшейся в 1896 году. Открытие самой выставки запланировано на 29 мая на территории культурного центра «Пакгаузы».

Среди приглашенных на пресс-конференцию:

губернатор Нижегородской области Глеб Никитин;

руководитель Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов;

генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра «Росфото» Захар Коловский;

директор Нижегородского художественного музея Роман Жукарин;

актер и режиссер, худрук-ведущий Московского губернского театра и МХАТа имени Горького Сергей Безруков (подключится удаленно).

Выступающие поделятся деталями концепции и основными тематическими зонами предстоящей крупномасштабной экспозиции. Особое внимание будет уделено инновационному цифровому компоненту, включающему технологии дополненной реальности и искусственного интеллекта. Также будет раскрыто, каким образом новый проект оживляет наследие исторической «великой» выставки.

Ранее в Нижнем Новгороде открылась выставка «Вокруг импрессионизма».