Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Хабаровского края выбирают территории для благоустройства

Свыше 42 тыс. жителей Хабаровского края проголосовали за общественные территории.

Источник: Комсомольская правда

Свыше 42 тыс. жителей Хабаровского края проголосовали за общественные территории, которые благоустроят в 2027 году. Промежуточные итоги Всероссийского голосования подведены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает правительство Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Голосование проходило с 21 апреля по 4 мая 2026 года. За этот период число участников увеличилось более чем в 9 раз: с 4 495 до 42 463 человек. По данным министерства ЖКХ края, это подтверждает интерес населения к вопросам развития городской среды.

Окончательное решение о том, какие парки, скверы и аллеи будут преобразованы, остаётся за жителями.

За последние 7 лет в регионе благоустроено 742 общественных пространства в 56 муниципальных образованиях. В текущем году работы проведут ещё на 62 территориях.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru