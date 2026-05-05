Жители Хабаровского края выбирают территории для благоустройства

Свыше 42 тыс. жителей Хабаровского края проголосовали за общественные территории, которые благоустроят в 2027 году. Промежуточные итоги Всероссийского голосования подведены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает правительство Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Голосование проходило с 21 апреля по 4 мая 2026 года. За этот период число участников увеличилось более чем в 9 раз: с 4 495 до 42 463 человек. По данным министерства ЖКХ края, это подтверждает интерес населения к вопросам развития городской среды.
Окончательное решение о том, какие парки, скверы и аллеи будут преобразованы, остаётся за жителями.
За последние 7 лет в регионе благоустроено 742 общественных пространства в 56 муниципальных образованиях. В текущем году работы проведут ещё на 62 территориях.
