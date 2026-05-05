Матери Совгаванского района Хабаровского края получат компенсацию за молоко

Проект «Молочная кухня», созданный по инициативе губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, заработал на территории Советско-Гаванского района. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», теперь беременные малообеспеченные жительницы муниципалитета смогут получать компенсации на приобретение молочной продукции от местных производителей.
По информации пресс-службы администрации Советско-Гаванского района, в рамках губернаторской инициативы предусмотрено возмещение затрат на покупку молока, творога, сметаны и кефира в торговых точках — участниках проекта. Максимальная сумма выплаты — 3500 рублей в месяц. Возмещение затрат будет доступно до рождения ребёнка.
Напомним, чтобы стать участником проекта «Молочная кухня» женщине необходимо встать на учёт в медицинской организации в связи с беременностью и обратиться в отдел социальной поддержки населения для признания их нуждающимися и подтверждения статуса участника проекта.
Для получения компенсации участницам проекта при совершении покупок необходимо использовать банковскую карту национальной платёжной системы «МИР» любого банка, официально работающего на территории Российской Федерации. Учёт расходов производится автоматически. Компенсация выплачивается в месяце, следующем за месяцем покупки.
В Советской Гавани приобрести продукцию в рамках проекта «Молочная кухня» можно в магазине «Домашний», на улице Пионерской, д. 6 «В».