Камеры могут передать государству

Частники не должны с этого зарабатывать, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В Госдуме предложено передать все камеры под государственный контроль. Действующие законодательные нормы позволяют частным компаниям заниматься фиксацией нарушений правил дорожного движения — и извлекать незаконную выгоду.

Хотя официальной целью установки камер является снижение аварийности, на практике частные операторы склонны размещать свои комплексы не на участках с повышенной опасностью и травматизмом, а в местах, где водители чаще всего допускают незначительные превышения скорости.

Также из-за некорректного размещения камер многие водители получают несправедливые штрафы: оборудование устанавливается без должного контроля ГИБДД. Такой подход подрывает доверие к системе организации дорожного движения.

Для владельцев камер фиксация действительно опасных и грубых нарушений менее привлекательна, поскольку требует судебного разбирательства каждого прецедента и чревата длительными административными спорами.

В связи с этим предлагается передать данную деятельность под полный контроль государства, исключив возможность коммерческой выгоды. Если закон примут, новые соглашения с частными компаниями заключаться не будут. Об этом сообщает «Российская газета».