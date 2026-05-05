Обманули дольщиков: пособников руководителя строительной компании осудили в Хабаровске

Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении Руслана Браги и Антона Мельникова. Известно, что с сентября 2016 по август 2021 года директор ООО «Лидер» при пособничестве осужденных в ходе строительства жилого дома на улице Ленинградской потратил свыше 473 млн рублей на личные нужды — свои и пособников. Из-за этого дом не достроили, дольщики остались без квартир, а предприятие обанкротилось. Теперь суд назначил Руслану Браге 2 года 4 месяца лишения свободы, а Антону Мельникову — 2 года в колонии общего режима. Директор ООО «Лидер» ранее получил реальный срок.