В Хабаровском крае сорвали ремонт школы и не взыскали 673 тысячи рублей

В Хабаровском крае в посёлке Солнечный при капитальном ремонте МБОУ СОШ № 1 выявлены нарушения, — сообщает Прокуратура Хабаровского края.
В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» ремонт школы был начат, однако подрядчик выполнил лишь около 40% работ и контракт был расторгнут в одностороннем порядке.
По данным прокуратуры, заказчик не рассчитал и не предъявил к оплате неустойку подрядчику в размере 673 тысяч рублей, что стало основанием для внесения представления в управление образования Солнечного муниципального округа.
После вмешательства надзорного ведомства требование о взыскании неустойки было заявлено. В дальнейшем заказчик инициировал обращение в суд для взыскания средств с подрядной организации. Также установлено, что ООО «СКА Империя» включено в реестр недобросовестных подрядчиков и отстранено от участия в закупках на территории края.
По постановлению прокуратуры директор школы привлечена к административной ответственности в виде предупреждения.
В настоящее время школа готова к приёму учеников на 98%, надзорное сопровождение завершения работ продолжается.