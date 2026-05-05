В ЮВАО строят семь школ и образовательных комплексов

«На юго-востоке столицы строят семь зданий школ и образовательных комплексов общей площадью почти 146 тысяч квадратных метров. Шесть из них возводят благодаря частным инвестициям, еще один объект — на средства столичной Адресной инвестиционной программы. Объекты образования появятся в районах Текстильщики, Марьино, Люблино, Южнопортовый, Рязанский, Нижегородский и Лефортово. В них создадут более семи тысяч школьных и дошкольных мест. После завершения строительства объекты войдут в городскую систему образования», — рассказал Владимир Ефимов.