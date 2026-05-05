В ЮВАО строят семь школ и образовательных комплексов

В семи районах Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы одновременно ведется строительство семи зданий школ и образовательных комплексов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На юго-востоке столицы строят семь зданий школ и образовательных комплексов общей площадью почти 146 тысяч квадратных метров. Шесть из них возводят благодаря частным инвестициям, еще один объект — на средства столичной Адресной инвестиционной программы. Объекты образования появятся в районах Текстильщики, Марьино, Люблино, Южнопортовый, Рязанский, Нижегородский и Лефортово. В них создадут более семи тысяч школьных и дошкольных мест. После завершения строительства объекты войдут в городскую систему образования», — рассказал Владимир Ефимов.
Новые образовательные учреждения появятся вблизи жилых кварталов. Благодаря этому снизится нагрузка на уже существующие учебные организации, уроки будут проходить в комфортных условиях, появятся новые возможности для обучения.
«В районе Текстильщики инвестор в рамках жилой застройки в Грайвороновском проезде возводит школу на 750 мест. Ее готовность составляет более 70 процентов. В настоящий момент девелопер ведет отделочные работы внутри здания, а также благоустраивает прилегающую территорию. В школе планируют разместить специализированные учебные кабинеты. Для углубленного изучения предметов и проведения практических занятий в здании оборудуют современные лабораторно-исследовательские комплексы и ИТ-полигон. Появятся залы для спортивных занятий и торжественных мероприятий. По завершении строительства застройщик передаст здание городу», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Помимо школ и образовательных комплексов, в районах Люблино и Марьино ЮВАО строят три отдельно стоящих здания детских садов, в общей сложности они рассчитаны на 925 воспитанников.
Работы ведутся под контролем специалистов Комитета государственного строительного надзора города Москвы. Глава ведомства Антон Слободчиков рассказал, что на каждом этапе возведения школ и детских садов проводятся выездные проверки. Уже организовано 55 контрольно-надзорных мероприятий. Инспекторы комитета оценивали соответствие выполненных работ и применяемых материалов требованиям проектной документации и утвержденным архитектурно-градостроительным решениям. Это гарантирует качество и безопасность зданий при их дальнейшей эксплуатации.
Ранее Сергей Собянин рассказал об архитектурной концепции образовательного комплекса в районе Москворечье-Сабурово.