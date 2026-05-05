В российских вузах расширили набор на индустриальные образовательные программы

Приемная кампания 2026 года открыла абитуриентам доступ к расширенному числу индустриальных образовательных программ «Газпром нефти». В этом году на партнерских бакалавриатах и магистратурах предусмотрено более 1300 мест. Обучение проходит по 44 направлениям, а подача документов продолжается с марта до августа.
Образовательные программы ориентированы на подготовку специалистов для ключевых сегментов промышленности. Среди наиболее востребованных направлений — информационные технологии, цифровизация, бизнес-информатика, нефтегазовый инжиниринг и управление производственными активами. Практическая направленность обучения подтверждается результатами: по итогам 2025 года около двух тысяч выпускников получили предложения о трудоустройстве на производствах, в научных центрах и ИТ-кластере компании.
— Сегодня около трети нашей команды — это молодые сотрудники. И для нас важно, чтобы выпускники вузов приходили в компанию, уже обладая знаниями и компетенциями, которые необходимы для работы. Для этого еще на этапе обучения они должны знакомиться с задачами, которые стоят перед отраслью, а также участвовать в их решении, — отметил председатель правления компании Александр Дюков.
Помимо стандартных направлений, открыты программы обучения по редким специальностям. Например, в Тюменском государственном университете на магистратуре «Геотехника в криолитозоне» студентов научат строить и обслуживать сооружения в условиях вечной мерзлоты. В Казанском национальном исследовательском технологическом университете и Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете подготовят нефтедорожников — специалистов на стыке дорожной и нефтегазовой отраслей, которые будут разрабатывать новые битумные материалы.
В Томском политехническом университете «Газпромнефть-Заполярье» — дочернее предприятие компании — готовит специалистов по эксплуатации и обслуживанию объектов добычи газа и газового конденсата. Ключевая особенность программ — их прикладной формат: уже с первого курса студенты проходят практику на месторождениях, а также погружаются в реальные производственные задачи, участвуя в кейс-чемпионатах.
В конце 2025 года предприятие начало сотрудничество с Томским государственным архитектурно-строительным университетом с целью подготовки инженеров-строителей для нефтегазовой отрасли.
— Помимо организации практик для студентов и стажировок для преподавателей мы также помогаем обновлять учебные пространства. Например, в Томском политехе при нашей поддержке открылась первая в России университетская лаборатория для подготовки инженеров с газовыми компетенциями. Это помогает студентам дистанционно знакомиться с производственными процессами и по окончании вуза быть востребованными специалистами, — прокомментировал генеральный директор предприятия Владимир Крупеников.
