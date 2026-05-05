Губернатор рассказал воронежцам о порядке оплаты майского отопления

В мае жителям Воронежской области обязаны начислить плату за теплоснабжение не по полному тарифу, а исходя из фактически оказанной услуги. Это касается не только последнего весеннего месяца, но и апреля. Об этом в понедельник, 4 мая, во время оперативного совещания заявил губернатор Александр Гусев.
Отопительный сезон в Воронежской области стартовал 1 октября 2025 года и на текущий момент завершён в 24 муниципальных районах и городских округах. Для теплоснабжения в социальных объектах и жилых домах работали порядка 1500 котельных.
В Воронеже батареи станут холодными во вторник, 5 мая, спустя две недели после возобновления подачи тепла в связи с похолоданием.