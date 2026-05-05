Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор рассказал воронежцам о порядке оплаты майского отопления

Плату за теплоснабжение обязаны начислить исходя из фактически оказанной услуги.

Источник: АиФ Воронеж

В мае жителям Воронежской области обязаны начислить плату за теплоснабжение не по полному тарифу, а исходя из фактически оказанной услуги. Это касается не только последнего весеннего месяца, но и апреля. Об этом в понедельник, 4 мая, во время оперативного совещания заявил губернатор Александр Гусев.

Отопительный сезон в Воронежской области стартовал 1 октября 2025 года и на текущий момент завершён в 24 муниципальных районах и городских округах. Для теплоснабжения в социальных объектах и жилых домах работали порядка 1500 котельных.

В Воронеже батареи станут холодными во вторник, 5 мая, спустя две недели после возобновления подачи тепла в связи с похолоданием.