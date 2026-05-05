Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Геронтопсихолог Макарова: «Пенсионеры верят мошенникам из-за воспитания СССР»

Наивность пожилых людей связана с отсутствием обмана в СССР.

Источник: Комсомольская правда

Геронтопсихолог Елена Макарова объяснила, почему пожилые россияне часто попадаются на уловки мошенников. По ее словам, все дело в советском воспитании. В СССР люди жили по принципу «человек человеку товарищ», часто ходили в гости, не имели строгих личных границ. Обмана тогда почти не было — только цыгане или финансовые пирамиды в 1990-х, но злоумышленники не применяли психологические приемы. Об этом пишет «Абзац».

Психолог отметила, что такая наивность была уместна в те времена, но сейчас она мешает. В XXI веке доверчивость делает пенсионеров легкой добычей для преступников.

Однако проблема не только в этом. Есть и другой момент: многие старики из-за старой установки «яйца курицу не учат» стесняются признаться детям или внукам, что их обманули. Из-за этого реальное число жертв среди пожилых может быть выше официальной статистики, подчеркнула специалист.