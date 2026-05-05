В Волгоградской области фурам запретят убивать дороги в летнюю жару

Грузовому транспорту запретят передвижение по Волгоградской области в летнюю жару. Ограничения для большегрузов введут 20 мая 2026, оно будет действовать в дневные часы в жару, сообщает облкомдортранс. Чтобы грузовики не портили асфальт в то время, когда он и так плавится на солнце, им разрешат ездить по дорогам региона только по ночам.